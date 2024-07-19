На днях пару застали в компании друг друга во время чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" Великобритании в Сильверстоуне. Звезды не скрывали своих чувств, держась за руки и позируя для фото с фанатами.

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Инсайдер сообщил, что актер стал серьезнее относиться к личной гигиене. По словам источника, Брэд раньше мылся с помощью мыла с водой и не использовал парфюм и дезодорант. Впрочем, все изменилось с появлением Инес в жизни Питта. Женщина способствовала его желанию больше интересоваться собственным гардеробом и помогла выбрать ему одеколон.

Он часто мог день или два не мыться, что странно, учитывая, что он такой большой секс-символ, но с Инес все по-другому,

– заверил инсайдер.

Как отметил источник, последнее время пара проводит совместное время вместе во время спа-процедур, в частности ходят на массажи лица. Также влюбленные полюбили пользоваться увлажняющими кремами.

Напомним, в ноябре 2022 года Брэда Питта и Инес де Рамон впервые увидели вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Тогда по сети уже ходили слухи об их долговременных отношениях. В феврале этого года стало известно, что пара съехалась. 34-летняя Инес переехала в дом своего 60-летнего бойфренда.