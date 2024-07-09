Так, пара відвідала чемпіонат світу з автоперегонів "Формула-1" Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні. У мережі вже активно поширюються їхні щасливі фото.

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60-річний Пітт обрав для виходу casual-образ: білу футболку, жовтий жакет, штани молочного кольору, панаму та сонцезахисні окуляри. Водночас Інес де Рамон вразила елегантністю у блакитній сукні, доповненій туфлями на підборах та золотими прикрасами.

Закохані не приховували своїх почуттів, тримаючись за руки та позуючи для фото з фанатами.

Для довідки! Джерела повідомляють, що Бред Пітт зараз перебуває у своїх перших серйозних стосунках після гучного розлучення з Анджеліною Джолі у 2019 році.



Бред Пітт з новою дівчиною / Фото Getty images

Зауважимо, актор та дизайнерка ювелірних прикрас уперше були помічені разом на публіці на концерті Боно в Лос-Анджелесі в листопаді 2022 року, що підживлювало припущення про їхні багатомісячні романтичні стосунки. У лютому цього року в мережі з'явилися повідомлення про те, що Пітт і де Рамон з'їхалися.