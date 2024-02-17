За даними інсайдерів, нинішні романтичні стосунки Бреда Пітта – це його перші серйозні стосунки після скандального розлучення з Анджеліною Джолі, яке відбулося у 2019 році. Водночас Інес зараз "щасливіша, ніж будь-коли".
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Бред Пітт та Інес де Рамон живуть разом
Джерела, близькі до зіркової пари, повідомляють, що 34-річна Інес переїхала у будинок свого 60-річного бойфренда. За їхніми словами, це сталося зовсім недавно.
Їхні стосунки розвиваються, Інес зараз щасливіша, ніж будь-коли,
– стверджують інсайдери.
Стосунки Бреда Пітта й Інес де Рамон
- Вперше актор та дизайнерка ювелірних прикрас з'явилися разом на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно в Лос-Анджелесі, що породило чутки про романтичні стосунки, які назрівали вже кілька місяців.
- Крім того, Інес супроводжувала Пітта на вечірці після презентації фільму "Вавилон".
- Новий рік пара зустріла разом, відпочиваючи в Мексиці, де їх бачили біля басейну.
- Згодом актор і дизайнерка ювелірних прикрас неодноразово з'являлися разом на публіці, що ще більше підживлювало чутки про їхній роман.
- Вже в листопаді 2023 року Бред Пітт та Інес де Рамон офіційно підтвердили свої стосунки. Тоді вони разом відвідали гала-концерт Art+Film LACMA в Лос-Анджелесі.