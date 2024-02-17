За даними інсайдерів, нинішні романтичні стосунки Бреда Пітта – це його перші серйозні стосунки після скандального розлучення з Анджеліною Джолі, яке відбулося у 2019 році. Водночас Інес зараз "щасливіша, ніж будь-коли".

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Бред Пітт та Інес де Рамон живуть разом

Джерела, близькі до зіркової пари, повідомляють, що 34-річна Інес переїхала у будинок свого 60-річного бойфренда. За їхніми словами, це сталося зовсім недавно.

Їхні стосунки розвиваються, Інес зараз щасливіша, ніж будь-коли,

– стверджують інсайдери.

Стосунки Бреда Пітта й Інес де Рамон