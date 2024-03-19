Адвокати маркізи поширили офіційне звернення від її імені, зазначивши хибність пліток.

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Чи є Роуз Генбері коханкою принца Вільяма

Чутки та теорії щодо стосунків між леді Роуз Генбері і принцом Вільямом почали ширитися ще у 2019 році.

Водночас Стівен Колберт припустив, що зникнення Кейт Міддлтон може бути тісно пов'язане з новим романом її чоловіка, вказавши при цьому на Роуз Генбері.

Боюсь, у мене тривожні новини про королівську сім'ю Англії. Інтернет–детективи припускають, що відсутність Кейт може бути пов’язана з романом її чоловіка Вільяма,

– зазначає Стівен Колберт.

Однак, адвокати маркізи спростували всі теорії інтернет–користувачів.

Ці чутки абсолютно неправдиві,

– заявили адвокати Генбері.

Що відомо про леді Роуз