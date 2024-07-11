Річ у тім, що після ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві чимало українських блогерів підіграли російській пропаганді з закликами до мирних перемовин з Росією. Серед них була сама Анастасія, яка заявила, що кордони 1991 року нібито нікому не потрібні.

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Ймовірно, саме це стало причиною того, що Служба безпеки України викликала Анастасію Умку на розмову.

Отримала дуже цікавий дзвінок, не можу сказати, що я була здивована, але в ступор він мене поставив. Запросили мене завтра на розмову в СБУ. Цікаво послухати, що вони будуть говорити. В принципі, причину я розумію, здогадуюсь. Цікаво, цікаво ми живемо. Буду тримати вас в курсі,

– поділилася інфлюенсерка.

Настю Умку викликала на розмову СБУ: дивіться відео онлайн

Зауважимо, серед блогерів, яких також звинувачують в розпалюванні мови ворожнечі є учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко та інфлюенсерка Юлія Верба. Остання нещодавно відреагувала на критику і заявила, що просто висловила свої думки, які, на її думку, не несуть загрози нашій державі.