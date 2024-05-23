Відома українська блогерка вперше стала мамою: миле відео з пологового

Українська блогерка Даша Євтух, яка прославилася своїми гумористичними роликами у тіктоці, де зараз має понад мільйон підписників, народила первістка. Знаменитість вже поділилася відео з пологового.

Вона показала, як її виписали з лікарні. На цих кадрах видно новонароджену донечку інфлюенсерки.

Не пропустіть Віталій Козловський охрестив сина Оскара: зворушливі кадри з церкви

Що відомо про дитину Даші Євтух

Наразі блогерка не розсекретила ім'я доньки, лише показала відео з виписки у пологовому. У ролику видно, що привітати молодих батьків прийшлий рідні та друзі.

Нарешті цей день настав,

– підкреслила під відео новоспечена мама.

Хто ще зі знаменитостей нещодавно став батьками