Актриса й співачка стала мамою вчетверте ще 3 травня, але повідомила про це лише через кілька днів. Вона опублікувала фото з пологів, які відбувалися вдома.
До слова Ірина Федишин несподівано натякнула на вагітність: відео з округлим животиком співачки
Гіларі Дафф вчетверте стала мамою
Гіларі Дафф та її чоловік Меттю Кома стали батьками дівчинки. Зіркові батько й мати вже обрали для неї ім'я – Таунс Мідоу Бейр.
Я мріяла тримати тебе на руках місяцями, і останні 5 днів, коли я дізналася про тебе, дивилася на тебе і відчувала твій запах, були справжніми моментами магії. Ми всі любимо тебе так, ніби ти завжди була тут, красуне,
– звернулась до доньки акторка.
Гіларі Дафф стала мамою / Фото з інстаграму зірки
Гіларі Дафф показала, що пологи були партнерськими й домашніми – вона народжувала у воді. У коментарях зірку привітали з поповненням близькі, друзі, колеги й шанувальники.
Гіларі Дафф стала мамою / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про Гіларі Дафф
- Гіларі Дафф – американська співачка, акторка й письменниця. Вона стала популярною ще в дитячому віці, коли почала свою кар'єру в кіно.
- Через медійність зірки, з боку преси була прикута шалена увага і до її особистого життя. Відомо про кілька романів артистки, однак перший шлюб Гіларі Дафф уклала з гравцем НХЛ Майком Комрі. У 2012 році вона вперше стала мамою – народила сина Луку. Через три роки пара розлучилась.
- У січні 2017 Гіларі Дафф закрутила роман зі співаком Меттью Кома. Через 3 роки вони одружилися у Лос-Анджелесі. У 2018 році зірка народила доньку Бенкс Вайолет, а ще через три роки – другу доньку Мей Джеймс.