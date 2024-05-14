Представниця України на Євробаченні-2014 та донька знаменитого артиста Марія Яремчук рідко виходить на зв'язок з фанами і не показується на публіці. Так само зірка приховує особисте життя.
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Марія Яремчук стала мамою, – ЗМІ
Останніми днями у мережі обговорюють ймовірне батьківство Марії Яремчук. У соцмережах з'явилося відео, де жінка демонструє округлий животик. У пресі стверджують, що цей ролик Марія опублікувала на приватній сторінці, за якою слідкують лише найближчі.
Марія Яремчук стала мамою / Скриншот з відео
За словами інсайдерів, 8 травня Марія Яремчук вже стала мамою. У зірки начебто народився хлопчик. Однак сама артистка не спішить коментувати ці чутки.
Що відомо про Марію Яремчук
- Марія Яремчук – донька народного артиста України Назарія Яремчука, українська співачка та представниця на Євробаченні у 2014 році. Дівчина народилась у Чернівцях, співала ще з дитинства.
- Вперше публіка дізналась про Марію Яремчук на "Голосі країни", куди вона прийшла у віці 19 років. Вона потрапила у команду Олександра Пономарьова й посіла 4 місце у фіналі конкурсу.
- Марія Яремчук двічі пробувала свої сили в Національному відборі: у 2013 посіла 5 місце, а вже наступного року перемогла та представила Україну з піснею Tick-Tock. Співачка посіла 6 місце у фіналі.
- У 2017 році артистка заявила, що залишає кар'єру через тривожність та панічні атаки у зв'язку зі страхом сцени. Це було її свідоме рішення.
- Повномасштабну війну зірка зустріла у Львові. Перший виступ Марії Яремчук за довгий час стався на Євробаченні-2023. Вона закривала другий півфінал з вишуканим номером разом зі Златою Дзюнькою і OTOY. Опісля артистка повернулась у шоубіз з новою піснею, але з того часу вона не виходить на зв'язок.