Ексдружина Остапчука вперше розповіла про батька, який був пов'язаний із партією Медведчука
Джерело:"Балючі теми"
Колишня дружина Володимира Остапчука розповіла, що її мама й батько були доволі відомими. Ба більше, тато розвивав політичну кар'єру.
Христина Горняк (прізвище за паспортом – Остапчук) розповіла про свою сім'ю. Вона зізналась, що її батько Віктор був не останньою людиною в Ужгороді.
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Христина Горняк про батька
Ексдружина Володимира Остапчука поділилась, що її тато розвивав свій бізнес, але також мав політичні амбіції. Зокрема, мав зв'язок з Соціал-демократичною партією України (об'єднана), яку заснував Віктор Медведчук.
Мій тато був бізнесменом, він був дуже поважним і знаменитим в Ужгороді весь час. І політична кар'єра в нього була. Різна. Зараз просто всі ці політичні партії не заведено називати. Тоді в нас було дві партії на той час, а зараз це вже непопулярні партії, скажімо так. Тоді це була СДПУ(О). Про це, до речі, ніхто не знає,
– вперше зізналась блогерка.
Через впливового батька до Христини у дитинстві не було значної довіри з боку однолітків і не тільки. Адже всі вважали, що перемоги на різних конкурсах їй купував батько. Та насправді він мало приділяв часу доньці і про її участь у тих чи інших змаганнях дізнавався вже опісля.
"Оскільки він був багатим бізнесменом, усе, чого я досягала в дитинстві, – завжди говорили: "Горняк їй усе купив, усе проплатив". Тобто з мене робили неталановиту дитину, але насправді, до чого я не докладу руку, у мене все виходить. Сказати, що я не маю талантів, – не сказати. Але завжди знецінювали", – поділилася Христина.
Зараз батько Христини Горняк живе за кордоном.
Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн
Де зараз живе Христина Горняк
- Колишня дружина шоумена поставила на паузу діяльність нотаріуса та частіше займається своїм блогом. Частково це пов'язано з тим, що вона живе на дві країни. Це Австрія та Україна.
- Нещодавно Христину Горняк оштрафували в Австрії через те, що вона не поставила авто на облік. Однак блогерка не живе там на постійній основі, тому обурилась цій постанові поліції.
- Блогерка пояснювала, що не може обрати для себе одну країну. В Україні їй здається, що вона щось втрачає. Тоді як до Австрії ніяк не виходить адаптуватися. Ймовірно, над цим питанням вона досі працює.