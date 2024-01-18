Під час повномасштабного вторгнення Горняк переїхала до Австрії. Утім, дівчина періодично їздить додому в Україну.

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Горняк висловилась про свій емоційний стан

У інстаграмі читачі запитали Христину, чому вона не залишається у Києві, де й жила до великої війни Росії проти України. Шанувальники навели аргумент, що у дівчини немає дітей, тож їй немає про кого хвилюватись. Христина відповіла, що вона не може повністю повернутися в Україну через нестабільний емоційний стан.

Обираю для себе найкращі варіанти для того, щоб бути в безпеці. Якщо постійно бути вдома, мій емоційний стан не стабільний. І я жахаюся звуків навіть тут, тому що я не виїжджала з перших днів війни, а через вісім місяців. Але стан розірваності мене теж хвилює,

– висловилась вона.



Горняк висловилась про життя на 2 країни / Скриншот з інстаграму

Водночас Горняк працює з психологом через її життя на дві країни. Тому що дівчина вважає, що в Австрії вона не адаптовується в суспільстві, а в Україні щось втрачає.



Горняк працює з психологом / Скриншот з інстаграму

Чим займається Горняк

Христина веде приватну нотаріальну практику, а також займається блогерством. Горняк любить подорожувати у різні країни, цікавиться модою, а також влаштовує мотиваційні заходи для жінок. Вона часто ділиться власними думками із підписниками.

Нещодавно дівчина розповіла, що захворіла на відпочинку в Іспанії. Зокрема, протягом 4 днів їй було дуже зле. Очевидно, блогерка застудилась. Однак, перебування в теплій країні мотивувало її виходити з дому. Згодом дівчині стало краще.