Колишня дружина Володимира Остапчука розповіла про інцидент, що стався з нею під час поїздки до Австрії. Вона виїхала на авто до міста, але її зупинила поліція.

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Христину Горняк оштрафували в Австрії

Христина Горняк зауважила, що не порушувала правил дорожнього руху. Та поліціянт попросив показати права, страхування, аптечку тощо. Все тому, що начебто вона повинна була поставити авто на облік.

Манера розмови поліцейського була дуже агресивною. Я його попросила сказати мені, яким пунктом передбачено, що я повинна поставити машину на облік, якщо я маю тимчасовий прихисток тут. Він каже, що не може мені це показати, але я повинна. Він також сказав, що не знає, скільки буде штраф і чекати треба на рапорти,

– розповіла нотаріусиня.

Поліціянт не назвав суму штрафу і не зміг обґрунтувати свої заяви законом. Але все-таки виписав рапорт.

"Він мені сказав, що якщо я перебуваю в Австрії, то маю ставити машину на облік. Хоча я там не перебуваю на постійній основі. Він довго щось шукав, потім припинив це робити і сказав, що дуже злий зараз і ви не думайте, що ви якісь особливі, ви повинні поставити машину на облік, інакше ми вам будемо постійно виписувати рапорти", – зауважила Христина Горняк.



Христина Горняк / Фото з інстаграм-сторіз

Ексдружина Остапчука планує оскаржувати штраф

Христина Горняк запитала у підписників, чи доводилося комусь оскаржувати штрафи в Австрії. Вона не планує виплачувати його, адже не порушила відповідного закону.

"Хтось оскаржував у суді тут штрафи? Просто виходить, якщо ми бачимо положення, де чітко сказано, що якщо я постійно виїжджаю і я під тимчасовим прихистком, то я не повинна змінювати номери і права. Якщо вони відправлять штраф, я платити його не хочу. Мене дивує їхня необізнаність в законах, у сумі штрафу", – додала ексдружина шоумена.



Христина Горняк / Фото з інстаграм-сторіз