Христина Горняк пригадала, що на той момент вже працювала нотаріусом, але почувалась доволі самотньо. У п'ятницю дівчина заїхала у костел, щоб помолитися за вибір чоловіка – і вже того вечора зустріла нареченого.

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Христина Горняк про нареченого з Москви

Вперше Христина зустрілась з чоловіком на концерті. Тоді він приїхав у Київ до друзів. У цей вечір вони познайомилися, у наступний – повечеряли. Згодом Горняк наважилась переїхати до Москви.

Я переїжджаю, десь тиждень я там живу. Ми йдемо ввечері у бар, поблизу в них є великий храм. Він каже: "Зупинімося, я покурю". Щось він так нервово починає курити. Я ж людину не дуже знаю, щось це дивно, що зараз буде.. Він просто стає на два коліна перед цим храмом, дістає коробочку з каблучкою і каже: "Виходь за мене". І я шокована. Я кажу: "Добре, але давай весілля наступного літа",

– розповіла Христина Горняк.

Христина додала, що її наречений працював кризовим менеджером, був бізнесменом і добре заробляв. Водночас чоловік довіряв їй: розповідав усі паролі та надавав доступ до коштів.

"У нього була така позиція дуже цікава: чим дорожче одягнута жінка, тим менш що до неї буде залицянь зі сторони чоловіків. Я насправді ношу все, що він мені купив: всі дорогі сумки досі, речі, прикраси, діаманти, годинники. Це все він мені дарував. У нього така була позиція, щоб я мала дуже гарний вигляд і щоб до мене ніхто не підходив", – поділилась Горняк.

Христина зауважила, що чоловік дотримувався свого слова навіть під час розриву. Вони заздалегідь домовлялися про те, що належатиме дівчині у фінансовому плані після розставання.

Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Чому Христина Горняк покинула москвича

Водночас не все у стосунках з москвичем було так гладко. Їхні погляди у багатьох питаннях розходилися. Зокрема, чоловіка чомусь бентежила релігійність Христини, також він був доволі педантичний. Після розриву вони більше ніколи не зв'язувалися.

"У ньому збігалося таке: від шаленого кохання до якихось морально-деспотичних моментів. Я прийшла і сказала, що хочу розійтися. Це були дуже складні дні, коли я складала речі, але він як справжній чоловік провів мене. Посадив на поїзд, домовився з провідницею, щоб мене не чіпали на кордоні, подзвонив своїм друзям, які тут мене зустріли. Як обіцяв, так і зробив. Він сказав: "Якщо ти йдеш, я більше тебе знати не хочу"".