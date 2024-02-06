Тімур Мірошниченко висловився про закиди MELOVIN, який висловив недовіру до перемоги Jerry Heil та alyona alyona. На думку ведучого Нацвідбору, голосування в Дії було достатньо красномовним.

До слова Бісить, – відома українська співачка обурилася через проведення Нацвідбору-2024

Тімур Мірошниченко про закиди щодо "купленої" перемоги

"Мені шкода, що вже після того, як все відбулося і ми побачили фантастичні результати голосування в Дії, а це понад 723 тисячі українців проголосували за переможниць, то про що може взагалі йти мова? Я про це нічого не знаю. Суспільне оплачує поїздку на Євробачення. Якщо лейбл виконавиць захоче щось додати на сцені, звісно, вони це роблять за власний кошт", – вважає шоумен.

Нагадаємо, MELOVIN здивував такий великий розрив у кількості голосів за переможниць та решти фіналістів відбору. Він також натякнув, що лейбл ENKO міг заплатити за перемогу артисток, оскільки його представники пропонували покрити фінансові витрати на Євробаченні.



Тімур Мірошниченко з переможницями / Фото з інстаграму Тімура Мірошниченка

Тімур Мірошниченко про витрачені 11 мільйонів

На Національний відбір з державного бюджету України пішло 11 мільйонів гривень, що обурило деяких українців. Тімур пояснив, що не може говорити про деталі витрат, адже сам отримав мізерний гонорар.

Я не дуже компетентний говорити про фінансову складову, бо в мене гонорарів не було. Я постійний ведучий Євробачення, якщо хтось думає, що я за це отримую захмарні гроші, то це не так. У мене в контракті було прописано 185 гривень, і з цих коштів ще треба податок заплатити,

– зауважив Мірошниченко.

Шоумен додав, що розуміє обурення людей, адже ми усі постійно донатимо. Та з іншого боку варто виділяти ресурси на культуру країни.

"Це тонкий момент. Ми дивуємося, чому в нас дивляться російський серіал, а не щось інше, а потім дивуємося, чому ми витрачаємо кошти, наприклад, на нацвідбір чи знімання кіно. Я розумію, що зараз в пріоритеті ЗСУ, але все ж таки культура і представлення України на міжнародній арені обов'язкове", – додав Тімур Мірошниченко.

Зауважимо, про витрачені кошти стало відомо з даних порталу ProZorro – шоу коштувало 10 999 811,46 гривні. Там вказано, що гроші витрачені на декорації, монтаж, спецефекти, постановку номерів тощо.