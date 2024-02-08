Російські продюсери та промоутери отримали список "неугодних" артистів, з якими заборонена співпраця. Цей документ потрапив у руки російських ЗМІ.

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У Росії новий список заборонених артистів

Оновлений список артистів, яким заборонена концертна діяльність в Росії, суттєво збільшився. Серед імен там зрадники України (Анна Асті, Лоліта Мілявська), учасники "голої вечірки" (Філіп Кіркоров, Діма Білан), музиканти, які виступили проти війни проти України та навіть ті, хто мовчить або висловлюється дуже абстрактно.

На папері імена і тих зірок, які підтримують вторгнення, брали участь у "патріотичних" фестивалях та їздили на тимчасово окуповані території підтримувати російських військових.



Список заборонених артистів / Фото з соцмереж

Один з артистів, що потрапив у список, заявив, що його попереджали про подібні заборони ще до повномасштабного вторгнення. Його начебто створили у самому Кремлі. Деяким з виконавців вже починають скасовувати гурти.

Зауважимо, подібний список з'являвся і раніше. 37 артистам заборонили виступати в Росії, але тоді серед них були лише ті, хто висловився проти війни.

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