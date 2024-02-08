Це сталося вже вдруге з моменту початку повномасштабної війни. Крім того, росіянці тепер заборонили в'їзд до Естонії на декілька років.
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Концерт Клави Коки в Естонії скасували
Міністерство внутрішніх справ Естонії обґрунтувало своє рішення тим, що співачка схвалює і заохочує збройну агресію проти мирного населення в Україні, активно просуваючи наративи, поширювані Кремлем. До того ж виконавиці не тільки відмовили в можливості виступити в Таллінні, але й заборонили в'їзд до Естонії до 18 травня 2027 року.
Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати в Естонію артистів, які виступають із прокремлівськими тезами. Російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогодні не можуть отримати естонську візу,
– зазначили в МВС Естонії.
Концерт Клави Коки в Естонії / Фото з відкритих джерел
Хто така Клава Кока
- Це російська співачка. Вона народилася в 1996 році в Єкатеринбурзі, а вже у 2008 році переїхала в Москву.
- З раннього віку росіянка займається музикою, а зараз вважається однією із найпопулярніших виконавиць Росії.
- Клавдія Високова є артисткою лейбла Black Star, засновником і власником якого є фанат Шойгу – Тіматі.
- Сама ж Клава Кока виступала в Донецьку, незаконно відвідувала окупований Крим і навіть отримувала ордени від так званої "ДНР".