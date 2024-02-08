Це сталося вже вдруге з моменту початку повномасштабної війни. Крім того, росіянці тепер заборонили в'їзд до Естонії на декілька років.

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Концерт Клави Коки в Естонії скасували

Міністерство внутрішніх справ Естонії обґрунтувало своє рішення тим, що співачка схвалює і заохочує збройну агресію проти мирного населення в Україні, активно просуваючи наративи, поширювані Кремлем. До того ж виконавиці не тільки відмовили в можливості виступити в Таллінні, але й заборонили в'їзд до Естонії до 18 травня 2027 року.

Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати в Естонію артистів, які виступають із прокремлівськими тезами. Російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогодні не можуть отримати естонську візу,

– зазначили в МВС Естонії.



Концерт Клави Коки в Естонії / Фото з відкритих джерел

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