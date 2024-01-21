Анна Асті, яка народилась та працювала в Україні, але обрала бік тероризму, поїхала з Росії на тлі цькування. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Анна Асті втікла з Росії: чи надовго

Виконавиця начебто взяла зимову відпустку та покинула Росію літаком разом з чоловіком за недовгий час після "голої вечірки". Пропагандисти пишуть, що Анна Асті хоче перечекати зиму та повернутися до Росії і продовжувати заробляти рублі вже навесні, коли критика стихне.

Цікаво, що співачка "скинула" ціну на корпоративні заходи, а найближчі концерти взагалі скасували або перенесли. Якщо до "голої вечірки" її участь на корпоративі коштувала 10 мільйонів рублів, то зараз це 600 тисяч.

Росіяни не вміють відстоювати свою позицію або взагалі її не мають, тому, скоріш за все, що Анна Асті зможе спокійно повернутися до виступів, коли переживе хвилю цькування за кордоном.

В інших ЗМІ пишуть, що Анна Асті поїхала за кордон через операцію на ногах. За артистку заступався продюсер-путініст Йосиф Пригожин, який закликав зупинити цькування.

Що відомо про "голу вечірку"