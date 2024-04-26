Не бачу нічого поганого, – одіозна блогерка розповіла, чому крутить романи з одруженими

Блогерка Анна Алхім розповіла про те, що мала зв'язки з одруженими чоловіками. Вона пояснила, чому не приховує цього.

Скандальна блогерка Анна Алхім погодилась з закидом про те, що її часто називають розлучницею. Вона зізналась, що мала зв'язки з одруженими чоловіками.

Цікаво Якась драма може бути, – Надя Дорофєєва зізналася, які сварки бувають у шлюбі з Кацуріним

Чому для Алхім нормально зустрічатись з одруженими

Я цього не приховую. Я для себе не бачу в цьому нічого поганого. Для дружин, звісно, це погано, може для когось ще це погано. Але я егоїстка, проживаю своє життя так, як я вважаю за потрібне, і так, як я хочу,

– сказала блогерка.

Анна Алхім додала, що при цьому вона не любить, коли їй зраджують. Зірка інстаграму вважає, що це справедливо. На думку блогерки, вона нестиме відповідальність тільки за свій вибір та свого чоловіка.

"Я ніякої відповідальності не несу за дружин цих чоловіків або за чоловіків з їхніми дружинами. Це просто моє бажання. Поки мені добре, я можу цим користуватися, а коли мені стане погано, я можу в будь-який момент замінити його на когось іншого. Наприклад, на неодруженого. Тобто я обираю комфорт", – зауважила блогерка.

Про що розповіла в інтерв'ю Алхім