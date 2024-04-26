До того ж вона поділилася, що не може слухати половину україномовних пісень, оскільки вважає їх "шлаком". Ба більше, блогерка вважає, що перехід на державну мову зробить її нецікавою в очах аудиторії.

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Чому Алхім не переходить на українську мову

Інфлюенсерка зазначила, що кожен має розмовляти тією мовою, якою він сам хоче. Тому говорити російською, на її думку, абсолютно нормально навіть у державних установах.

Кожна людина, яка живе в Україні, вона має знати українську мову. Однак, кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Якщо я хочу говорити російською, то ніхто це не може мені заборонити. Я не підтримую обов'язкову українську ні в медіа, ні в держустановах,

– поділилася Алхім.

Також блогерка зізналася, що не може слухати половину україномовних пісень, оскільки вважає їх "шлаком". Звичайно, є треки, які їй справді подобаються, але таких меншість.

Чесно, половина українських пісень – повний шлак, я не можу це слухати. Є українські пісні, які мені дійсно подобаються. Ну, а інша половина – цілковите "лайно",

– зізналася інфлюенсерка.

Водночас Алхім заявила, що не переходитиме на українську. Так, на її думку, вона втратить свою ідентичність і цікавість аудиторії. До того ж Анна звинуватила пресу, яка завдає публічного тиску дівчині щодо мовного питання. Блогерка вважає, що якби його не було, то вона б спокійно говорила солов'їною.

Анна Алхім про перехід на українську: дивіться відео онлайн

Що відомо про Анну Алхім