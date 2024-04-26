До того ж Анна зізналася, чи була в стосунках з чоловіком виконавиці та розповіла про ставлення до співачки.
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Як ставиться Алхім до Камінської після скандалу
Блогерка поділилася, що вважає Славу брехливою та лицемірною, тому ніяких стосунків з нею не підтримує. Водночас Алхім не цікавить те, що відбувається з Камінською.
Ця людина для мене померла. Тому, що я не люблю брехливих та лицемірних людей. Вона є для мене такою людиною. Слава підняла якийсь не потрібний хейт,
– зазначила Анна.
Однак, інфлюенсерка не зізналася у справжній причині виникнення конфлікту між нею та співачкою. Алхім заявила, що чоловіка в Слави не відбивала, а виконавиця все вигадала.
Ми зрозуміли з нею одна одну. Ми говорили з нею. У цьому конфлікті я не винна. Слава щось там собі придумала. Це не так. Це неправда. Вона собі щось накрутила,
– сказала блогерка.
Також Анна прокоментувала своє ставлення до Едгара Камінського, який є пластичним хірургом. Блогерка тільки розповіла, що вдячна йому за відмову в операції, оскільки б це нашкодило її вагітності.
Анна Алхім про конфлікт зі Славою Камінською: дивіться відео онлайн
Що відомо про скандал між Алхім і Камінською
- Слава Камінська та Едгар Камінський пережили доволі болісний розрив. Зокрема, співачка після розставання довго відвідувала психотерапевта.
- Згодом Слава опублікувала кадр зі свого кліпу, а в дописі заявила, що Анна Алхім має любовний звʼязок з її колишнім, що підтвердила у коментарях.
- Хірург та інфлюенсерка добре знайомі. Через це фанати Камінської одразу зрозуміли про кого йде мова в її дописі.
- У грудні 2023 року Алхім заявила, що поговорила зі Славою і конфлікт тепер залагоджений.
- Однак, Анна досі вважає артистку лицемірною та брехливою. Водночас вона зазначила, що співачка все вигадала.