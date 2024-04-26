Скандальная блогерша Анна Алхим согласилась с упреком о том, что ее часто называют разлучницей. Она призналась, что имела связи с женатыми мужчинами.

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Почему для Алхим нормально встречаться с женатыми мужчинами

Я этого не скрываю. Я для себя не вижу в этом ничего плохого. Для жен, конечно, это плохо, может для кого-то еще это плохо. Но я эгоистка, проживаю свою жизнь так, как я считаю нужным, и так, как я хочу,

– сказала блогерша.

Анна Алхим добавила, что при этом она не любит, когда ей изменяют. Звезда инстаграма считает, что это справедливо. По мнению блогера, она будет нести ответственность только за свой выбор и своего мужа.

"Я никакой ответственности не несу за жен этих мужчин или за мужчин с их женами. Это просто мое желание. Пока мне хорошо, я могу этим пользоваться, а когда мне станет плохо, я могу в любой момент заменить его на кого-то другого. Например, на неженатого. То есть я выбираю комфорт", – заметила блогерша.

О чем рассказала в интервью Алхим