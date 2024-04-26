За словами Анни, Владімір Путін "нагинає весь світ". Водночас вона не розуміє, звідки він має такий вплив на людей.

До слова Повний шлак, – скандальна Алхім обурила заявою про українські пісні та перехід на державну мову

Чому Алхім вважає Путіна найвпливовішим політиком

Ще у 2020 році скандальна блогерка заявила, що вважає лідера країни-загарбника "впливовим чоловіком і красунчиком". Ба більше, дівчина визнала, що має чітку позицію щодо Путіна, однак не думає, що їй треба було перепрошувати за свої заяви.

Я не перепрошувала, тому що не вважаю за потрібне за це просити вибачення. У мене є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він г*ндон. Ну так, я захоплювалася. А потім мене змусили за це виправдовуватися. Я так була вихована! Я сказала, що я не знаю нікого впливовішого і сильнішого, ніж він. Я дійсно так думала,

– заявила Анна.

Водночас Алхім додала, що досі вважає Путіна найвпливовішим політиком, який "нагинає весь світ". Дівчина не розуміє, чому ніхто не може зупинити його і війну в Україні.

Третій рік війни йде і люди досі підлаштовуються! До нас прилетіла ракета, ми дали відповідь і потім за цю відповідь ми розгрібаємо ще два тижні. Звідки такий вплив і звідки така влада, що він нагинає весь світ? Ну як? Чому це не може зупинити весь світ?

– поділилася блогерка.

Анна Алхім про "найвпливовішого" Путіна: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальні висловлювання Алхім