Тренерка також зізналася, що нещодавно зробила повторну операцію, щоб виправити наслідки роботи попереднього хірурга. Цього разу все пройшло успішно й Аніта наразі відновлюється.

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Чи покарала Луценко свого хірурга

Спортсменка поділилася, що вирішила не судитися з лікарем щодо невдалої операції на животі. Втім, хірург навіть не зголосився виправити наслідки втручання чи допомогти Аніті. Однак, Луценко вирішила ніяк не карати лікаря.

Коли я звернулась до цього лікаря з питаннями після операції, то не помітила жодної емпатії або ж бажання допомогти. Він сказав, що все ідеально. Хоча ідеально скоріше було до операції, порівняно з результатом. Зараз я в процесі реабілітації, і мій живіт вже наближається до нормального,

– розповіла фітнес-тренерка.

Водночас Аніта підкреслила, що варто серйозно поставитися до вибору хірурга, який виконуватиме операцію. Луценко запевнила, що більше не буде довіряти порадам колег, а збиратиме реальні відгуки про лікарів, щоб схожа ситуація не сталася знову.

Це надважливий крок, до якого потрібно всіляко готуватися. Перед тим, як наважуватися на таке, варто "сім разів відміряти", зібрати реальні відгуки про лікаря, подивитися його роботи, а не сліпо довіряти рекомендаціям колег та статусу,

– поділилася спортсменка.

Кому з зірок нещодавно робили операцію