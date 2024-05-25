Тренер также призналась, что недавно сделала повторную операцию, чтобы исправить последствия работы предыдущего хирурга. На этот раз все прошло успешно и Анита сейчас восстанавливается.

Интересно Анита Луценко радикально сменила имидж и сделала каре: фото тренера в новом образе

Наказала ли Луценко своего хирурга

Спортсменка поделилась, что решила не судиться с врачом относительно неудачной операции на животе. Впрочем, хирург даже не согласился исправить последствия вмешательства или помочь Аните. Однако, Луценко решила никак не наказывать врача.

Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все идеально. Хотя идеально скорее было до операции, по сравнению с результатом. Сейчас я в процессе реабилитации, и мой живот уже приближается к нормальному,

– рассказала фитнес-тренерка.

В то же время Анита подчеркнула, что стоит серьезно отнестись к выбору хирурга, который будет выполнять операцию. Луценко заверила, что больше не будет доверять советам коллег, а будет собирать реальные отзывы о врачах, чтобы похожая ситуация не произошла снова.

Это важнейший шаг, к которому нужно всячески готовиться. Перед тем, как решаться на такое, стоит "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу,

– поделилась спортсменка.

Кому из звезд недавно делали операцию