Відомий український гуморист мобілізується до лав ЗСУ

Засновник шоу "Леви на джипі" Андрій Лузан неочікувано заговорив про намір мобілізуватися. Він повідомив конкретну дату, коли це зробить.

Раніше гуморист ділився, що розуміє важливість закону про мобілізацію. Хоч спочатку заборона виїзду чоловікам за кордоном викликала в нього стрес, тепер він спокійно ставиться до цього.

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Під час свого стріму комік приголомшив фанатів новиною. Виявляється, Лузан не просто так перестав з’являтися в останніх випусках шоу. Річ у тім, що Андрій прийняв рішення мобілізуватися до української армії. Гуморист планує поповнити військові лави 6 липня.

Якщо чесно, закритий акаунт – єдине місце, де я казав про те, що мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у тур, щоб просто, перед тим як мобілізуватися, кайфанути від України,

– зізнався Лузан.

У лютому цього року він розповів про стрес, який отримав після прийняття закону про мобілізацію. Однак, чоловік впорався з хвилюванням завдяки вивченню історичного контексту подібних ситуацій. Андрій читав книжки про досвід країн, які вже закінчили війни.

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