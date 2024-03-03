Військовий та музикант Андрій Хливнюк відповів на запитання з приводу мобілізації. Він розповів, що не вважає необхідним її посилення. Натомість лідер "Бумбоксу" запропонував інший варіант.

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Андрій Хливнюк про мобілізацію та війну

Я думаю, що треба добровольцем йти на фронт. Не чекайте повісток, обирайте підрозділи, які вам подобаються, йдіть і працюйте. Якщо ви військовозобов'язані, певного віку, вам дозволяє здоров'я, йдіть захищати доньок і сестер від зґвалтувань, мам від вбивств, свої хати від розграбувань, розбомблення. Що тут дивного? Я не розумію. Мобілізація – це необхідність,

– сказав музикант.

Андрій Хливнюк пояснив, що зараз триває війна за існування української нації. Ті бійці, які вже від 2 до 10 років перебувають на фронті, очевидно, втомилися. Але ніхто з них не кине зброю.

"Ті, з ким я спілкуюся, стоятимуть до смерті дуже довго. Стільки, скільки треба буде. Я маю величезну честь спілкуватися з такими людьми. Багато з них і не були військовими до повномасштабного вторгнення, а хтось 10 років воює. Ніхто не кине зброю і не піде нікуди", – зауважив лідер "Бумбоксу".

Мова вже йде не про армію і не армію, службу і не службу. Це екзистенційна війна за саме існування української нації. Не просто як етносу, а фізично як людей нас хочуть знищити. Ми мусимо відбитися і мусимо перемогти або загинути,

– додав Андрій Хливнюк.

Українські зірки про мобілізацію