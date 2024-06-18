Скоро завершальний сезон, – Анатолій Анатоліч пройшов ВЛК
Джерело:Анатолій Анатоліч
Шоумен Анатолій Анатоліч повідомив прихильникам, що його історія з ТЦК нарешті закінчується. Ведучому вдалося пройти ВЛК і тепер він розповів, що на нього чекає далі.
Чоловік вже вкотре намагається оновити дані в ТЦК, але йому щось заважало. Так, минулого разу це була відсутність електронного запису в Оболонському центрі комплектування.
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Однак, наразі справа Анатоліча стрімко просувається. Він навіть порівняв свою ситуацію з ТЦК з серіалом "Друзі".
Ваш улюблений серіал Анатоліч ТЦК виходить на фінішну пряму, скоро завершальний сезон, як у серіалі Друзі. Здається, що ми вже дійсно друзі ТЦК,
– сказав Анатолій.
Ведучий вже пройшов ВЛК, а тепер чекає на тимчасово військовий документ. Втім, труднощі на цьому не закінчилися. Знаменитість має поїхати до Вишгорода, що за Києвом, щоб замінити посвідчення на постійне.
Такі бюрократичні перипетії. Але принаймні я вже зробив основне. Ось такі новини,
– розповів Анатоліч.
Анатолій Анатоліч пройшов ВЛК / Скриншот з інстаграм-сторіс
Анатолій Анатоліч ходить у ТЦК: що відомо
- Загалом шоумен вже шість разів намагався стати на військовий облік та оновити свої дані в ТЦК. Йому не вдавалося це зробити через велику кількість людей. Ба більше, він отримав штраф у розмірі 1700 гривень за відсутність військового квитка.
- Водночас дружина ведучого, Юла, скаржилась на складну систему у військкоматах. Вона зауважила, що чоловіки не мають цілими днями стояти в черзі.
- Наприкінці травня Анатолія зупинили на Варшавському шосе працівники ТЦК. Вони запитали його про військовий квиток, після чого він пояснив ситуацію і його відпустили.