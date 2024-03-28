Тіло відправили на експертизу: поліція розповіла деталі смерті концертного менеджера Приходько

25 березня Анастасія Приходько виступала у Трускавці. Під час концерту раптово помер її менеджер. Це сталося на очах у глядачів, а зараз поліція розслідує деталі загибелі чоловіка.

Його тіло відправили на експертизу. Наразі сама артистка ніяк не прокоментувала смерть члена її команди.

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Поліція прокоментувала смерть менеджера Анастасії Приходько

Спочатку смерть концертного менеджера підтвердив піарник Анастасії, однак зазначив, що жодних коментарів щодо цього наразі не дають. Згодом про це повідомила начальник відділу комунікацій Світлана Добровольська. Вона зазначила, що на місце пригод викликали швидку допомогу, однак медики не змогли врятувати чоловіка, лише констатували смерть.

25 березня на одному із концертів у місті Трускавець. Від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи ознак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направили на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються,

– сказала Світлана.

Відомо, що трагічна подія сталася на початку концерту, який відбувався в рамках туру "Холодно". Анастасія встигла виконати лише три пісні, а тоді стало відомо, що одному з глядачів стало погано. Як з'ясувалося згодом, у концертній залі помер менеджер виконавиці.

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