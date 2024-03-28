Его тело отправили на экспертизу. Сейчас сама артистка никак не прокомментировала смерть члена ее команды.

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Полиция прокомментировала смерть менеджера Анастасии Приходько

Сначала смерть концертного менеджера подтвердил пиарщик Анастасии, однако отметил, что никаких комментариев по этому поводу пока не дают. Впоследствии об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Светлана Добровольская. Она отметила, что на место происшествий вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти мужчину, только констатировали смерть.

25 марта на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер человек. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. При осмотре на теле лица признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас личность умершего установлена. Сейчас тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются,

– сказала Светлана.

Известно, что трагическое событие произошло в начале концерта, который проходил в рамках тура "Холодно". Анастасия успела исполнить только три песни, а потом стало известно, что одному из зрителей стало плохо. Как выяснилось впоследствии, в концертном зале скончался менеджер исполнительницы.

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