Його тіло відправили на експертизу. Наразі сама артистка ніяк не прокоментувала смерть члена її команди.
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Поліція прокоментувала смерть менеджера Анастасії Приходько
Спочатку смерть концертного менеджера підтвердив піарник Анастасії, однак зазначив, що жодних коментарів щодо цього наразі не дають. Згодом про це повідомила начальник відділу комунікацій Світлана Добровольська. Вона зазначила, що на місце пригод викликали швидку допомогу, однак медики не змогли врятувати чоловіка, лише констатували смерть.
25 березня на одному із концертів у місті Трускавець. Від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи ознак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направили на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються,
– сказала Світлана.
Моторошні події, що траплялися на концертах
- Співачка Наталія Могилевська 12 березня мала виступити у Кривому Розі, але концерт перервався через тривогу і гучні вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти влучили в багатоквартирний житловий будинок.
- Тейлор Свіфт виступає світом з туром The Eras Tour. У Бразилії її концерти восени 2023 почали називати "смертоносними" через аномальну спеку та її наслідки. Під час виконання пісні Take Me Home у Тейлор почалися проблеми з диханням. Вона почала немов задихатися просто на сцені. На кілька хвилин виконавиця зупинилася, щоб відновити дихання.