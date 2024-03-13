Росія продовжує атакувати мирне населення: ввечері 12 березня стався цинічний удар по Кривому Розі. Окупанти влучили у багатоповерховий житловий будинок.
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Наталія Могилевська була у місті на час удару
У цей вечір Наталія Могилевська мала виступити з концертом. Спершу захід перервався через повітряну тривогу. Співачка записала відео з коридору з тремтячим голосом, де повідомила про "страшенні вибухи". Щоб підтримати аудиторію, Могилевська вирішила заспівати один зі своїх треків.
"Гучні вибухи прямо зараз! Концерт не починаємо! Кривий Ріг, ми з тобою. Це був прильот у житлову багатоповерхівку. Наші співчуття всім постраждалим", – писала артистка.
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У коментарі телеграм-каналу "Свої. Кривий Ріг" Наталія Могилевська повідомила, що після відбою тривоги повернулась до концертної зали. Під час виступу їй сказали, що загинули люди.
Я зупинила концерт, поїхала питати, чи потрібна моя допомога. Я можу підтримати збір грошей на квартиру людям, ну хоч щось зробити, бо спільні зараз у цьому горі. Я на сусідній вулиці була, я теж могла опинитися під тим прильотом. Ну я не могла продовжувати концерт,
– зізналась виконавиця.
Що відомо про удар по Кривому Рогу
- Ввечері 12 березня у Кривому Розі оголосили повітряну тривогу. Росіяни завдали удару по місту й укотре атакували мирне населення. Сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок.
- Станом на 13 березня, 7 ранку, унаслідок ракетного удару загинуло 4 людей. Ще 6 постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані, серед них 2 дітей. Загалом від вибуху постраждало 43 людини.
- Ще одна російська ракета влучила у п'ятиповерховий будинок у Металургійному районі.