Це дуже важко, – Анастасія Приходько вперше зізналася, чому вивезла дітей з Київщини
Джерело:ЖВЛ
Українська співачка Анастасія Приходько є мамою трьох дітей, яких виховує разом зі своїм чоловіком Олександром. Жінка відверто пояснила, чому її діти більше не живуть у Київській області.
Це рішення далося Приходько складно, однак вона розуміє, що так буде краще. За словами Анастасії, їй так спокійніше.
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Чому діти Приходько не живуть на Київщині
Зірка разом зі своїм чоловіком вирішила вивезти дітей з заміського будинку до Києва. Причиною переїзду стали тривоги в області. Як вважає Анастасія, життя у столиці сприятиме безпеці її дітей. Ба більше, жінці так буде спокійніше, оскільки в Києві завжди є поруч метро, яке можна використати як укриття. Так, це полегшило життя Приходько та її чоловікові.
Ми відвезли дітей. Вони в Києві, але не буду казати де. Постійно їздимо, сьогодні поїдемо самі додому, але дітки мають бути в безпечних місцях, бо зараз дуже сильно напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, але коли нам треба зібрати трьох дітей, то це дуже важко. І працювати, і їздити в метро й не спати – це складно,
– зізналася співачка.
Анастасія Приходько про переїзд дітей до Києва: дивіться відео онлайн
Нещодавно на концерті Приходько сталася трагедія
- 25 березня Анастасія Приходько виступила на концерті у Трускавці. Згодом артистка повідомила, про велику трагедію, але не вдавалась у деталі.
- Пізніше у пресі з'явилася інформація про смерть менеджера Приходько. Саму загибель концертного менеджера підтвердив піарник Анастасії Приходько. У поліції згодом заявили, що тіло направили на експертизу.
- 27 березня Григорія Красницького поховали. За словами Анастасії, до кінця концерту залишалося небагато часу, як менеджеру раптом стало погано. Глядач заходу, який виявився київським реаніматологом, почав допомагати чоловікові протягом 40 хвилин, до приїзду швидкої.
- Однак, менеджер помер вже у кареті, причиною став інфаркт.