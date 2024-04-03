Это решение далось Приходько сложно, однако она понимает, что так будет лучше. По словам Анастасии, ей так спокойнее.
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Почему дети Приходько не живут в Киевской области
Звезда вместе со своим мужем решила вывезти детей из загородного дома в Киев. Причиной переезда стали тревоги в области. Как считает Анастасия, жизнь в столице будет способствовать безопасности ее детей. Более того, женщине так будет спокойнее, поскольку в Киеве всегда есть рядом метро, которое можно использовать как укрытие. Так, это облегчило жизнь Приходько и ее мужу.
Мы отвезли детей. Они в Киеве, но не буду говорить где. Постоянно ездим, сегодня поедем сами домой, но детки должны быть в безопасных местах, потому что сейчас очень сильно напряженная ситуация. Мы с мужем более мобильные, но когда нам надо собрать троих детей, то это очень трудно. И работать, и ездить в метро и не спать – это сложно,
– призналась певица.
Анастасия Приходько о переезде детей в Киев: смотрите видео онлайн
Недавно на концерте Приходько произошла трагедия
- 25 марта Анастасия Приходько выступила на концерте в Трускавце. Впоследствии артистка сообщила, о большой трагедии, но не вдавалась в детали.
- Позже в прессе появилась информация о смерти менеджера Приходько. Саму гибель концертного менеджера подтвердил пиарщик Анастасии Приходько. У полиции впоследствии заявили, что тело направили на экспертизу.
- 27 марта Григория Красницкого похоронили. По словам Анастасии, до конца концерта оставалось немного времени, как менеджеру вдруг стало плохо. Зритель мероприятия, который оказался киевским реаниматологом, начал помогать мужчине в течение 40 минут, до приезда скорой.
- Однако, менеджер умер уже в карете, причиной стал инфаркт.