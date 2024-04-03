Це рішення далося Приходько складно, однак вона розуміє, що так буде краще. За словами Анастасії, їй так спокійніше.

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Чому діти Приходько не живуть на Київщині

Зірка разом зі своїм чоловіком вирішила вивезти дітей з заміського будинку до Києва. Причиною переїзду стали тривоги в області. Як вважає Анастасія, життя у столиці сприятиме безпеці її дітей. Ба більше, жінці так буде спокійніше, оскільки в Києві завжди є поруч метро, яке можна використати як укриття. Так, це полегшило життя Приходько та її чоловікові.

Ми відвезли дітей. Вони в Києві, але не буду казати де. Постійно їздимо, сьогодні поїдемо самі додому, але дітки мають бути в безпечних місцях, бо зараз дуже сильно напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, але коли нам треба зібрати трьох дітей, то це дуже важко. І працювати, і їздити в метро й не спати – це складно,

– зізналася співачка.

Анастасія Приходько про переїзд дітей до Києва: дивіться відео онлайн

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