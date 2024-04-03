Крім того, блогерка розповіла про те, де зараз мешкає співачка. Водночас сама Смеюха майже не виходить на зв'язок з жовтня 2022 року.
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Що відомо про особисте життя Вікторії Смеюхи
Як розповіла Аліна Доротюк, з посиланням на власні джерела, співачка перебралася до Італії, де й народила свою першу дитину.
Вона не в Росії. Наскільки мені відомо з близького оточення, що вона в Італії. Ба більше, мені сказали, що це стовідсоткова інформація, що вона народила дитину. Не знаю, чи вийшла заміж. Вона спочатку мені відповідала, а потім взагалі припинила,
– розповіла журналістка.
Інтерв'ю з Аліною Доротюк: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Вікторії Смеюхи
- У грудні 2019 року виконавиця розірвала довготривалі стосунки з каскадером Іваном Стрижаковим. Причиною розриву стали зради чоловіка.
- Про новий роман співачки стало відомо на початку 2021 року під час її відрядження до Дубаю, звідки вона опублікувала романтичне фото.
- Напередодні 2022 року знаменитість ще раз підтвердила, що має нові стосунки: "Так склалося, що всі 15 років, які я на сцені, святкую Новий рік сама – без близьких, без батьків. Цього року буде все інакше, нехай батьки далеко, але я зустрічатиму свято з молодим чоловіком".
- У січні 2022 року вона натякнула, що заручена.
Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене… Як я можу сказати ні, звичайно (так). Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи – це небесний дар чи провидіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і в усіх на очах. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила,
– написала тоді співачка.
- Водночас увесь цей час Вікторія тримала в таємниці особу свого коханого, ніколи не показуючи його обличчя публіці та не підтверджуючи їхні стосунки публічно.