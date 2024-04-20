Українська акторка відверто зізналася про кризу у шлюбі з чоловіком-військовим

Українська акторка Анастасія Карпенко, відома за ролями у серіалах "Лікар Ковальчук" і "За три дні до кохання", відверто зізналася про кризу в стосунках із чоловіком-військовим Максимом. Водночас вона розповіла, як пара змогла вирішити всі проблеми у шлюбі.

За словами акторки, її чоловік вступив до лав ЗСУ з початку вторгнення. Водночас військова служба дуже змінила Максима, що і стало однією з причин кризи у стосунках.

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Що стало причиною кризи у стосунках Карпенко

Анастасія зізналася, що її чоловіку після повернення з фронту додому довелося звикати до багатьох речей. Зокрема, до невдячності людей та їхнього нерозуміння війни. До того ж жінка розуміє, що перебування в центрі подій змінює усіх військових.

Водночас акторка робить усе для того, аби не втратити емоційний зв'язок з чоловіком, який служить у ЗСУ. Анастасія телефонує йому, розповідаючи про своє життя, а він ділиться з нею своїм у відповідь. Для Карпенко ці речі, попри свою дріб'язковість, є дуже важливими.

Ми дуже багато працюємо над тим, щоб не втрачати зв'язок. Цей емоційний зв'язок – це те, що, напевно, більшість пар і тримає. Його втратити дуже легко, якщо ти припиняєш ділитися своїми внутрішніми повсякденними історіями. Я йому просто розповідаю все, що відбулося у нас, розпитую все, що відбулося у нього. Це можуть бути якісь дріб'язкові речі, але вони дуже важливі,

– розповіла акторка.

Однак, на початку вторгнення пара пережила дуже багато сварок. Анастасія пояснює це новизною у досвіді чоловіка в роботі військовим. Водночас подружжя швидко зрозуміло, що над стосунками треба працювати та говорити про те, що турбує.

У той момент, це такий перший досвід перебування у війську для нього, і перший досвід для мене бути з дитиною далеко і взагалі не бачити цьому кінця і краю. Ми доволі таки багато сварились, але вчасно зловили той момент, що вже це все йде не туди і треба над цим працювати й проговорювати більше щиро саме те, що нас бентежить,

– зазначила Карпенко.

Інтерв'ю Анастасії Карпенко: дивіться відео онлайн

MamaRika теж переживає кризу у стосунках

Артистка зізналася, що в неї в стосунках з Сергієм Середою проблеми такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років, що вони разом.

Згодом співачка дебютувала з новою піснею "Хтось йде", через яку передала свої емоції.

Пізніше вона пояснила, що тривалий час з чоловіком була дуже зосереджена на рутині й не приділяла достатньо уваги вирішенню сімейних конфліктів. Це і призвело до кризи у їхніх стосунках.

Виконавиця пояснила, що довгий час прикривалася усмішкою й розповідала, наче все добре, а зараз більше так не може. Її коханий теж втомився, тож це вплинуло на їхній шлюб.

У нас зараз складний період. Нас обох заштирило й накрило, у цьому й проблема. Так буває, коли люди дуже втомлені. Раніше, коли одного ковбасило, інший був на підстраховці. А тут так сталося, що коса на камінь найшла – і ми обоє зійшли з дистанції,

– поділилася співачка.