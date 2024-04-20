По словам актрисы, ее муж вступил в ряды ВСУ с начала вторжения. В то же время военная служба очень изменила Максима, что и стало одной из причин кризиса в отношениях.

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Что стало причиной кризиса в отношениях Карпенко

Анастасия призналась, что ее мужу после возвращения с фронта домой пришлось привыкать ко многим вещам. В частности, к неблагодарности людей и их непониманию войны. К тому же женщина понимает, что пребывание в центре событий меняет всех военных.

В то же время актриса делает все для того, чтобы не потерять эмоциональную связь с мужем, который служит в ВСУ. Анастасия звонит ему, рассказывая о своей жизни, а он делится с ней своим в ответ. Для Карпенко эти вещи, несмотря на свою мелочность, очень важны.

Мы очень много работаем над тем, чтобы не терять связь. Эта эмоциональная связь – это то, что, наверное, большинство пар и держит. Его потерять очень легко, если ты прекращаешь делиться своими внутренними повседневными историями. Я ему просто рассказываю все, что произошло у нас, расспрашиваю все, что произошло у него. Это могут быть какие-то пустяковые вещи, но они очень важны,

– рассказала актриса.

Однако, в начале вторжения пара пережила очень много ссор. Анастасия объясняет это новизной в опыте мужа в работе военным. В то же время супруги быстро поняли, что над отношениями надо работать и говорить о том, что беспокоит.

В тот момент, это такой первый опыт пребывания в армии для него, и первый опыт для меня быть с ребенком далеко и вообще не видеть этому конца и края. Мы довольно таки много ссорились, но вовремя поймали тот момент, что уже это все идет не туда и надо над этим работать и проговаривать больше искренне именно то, что нас смущает,

– отметила Карпенко.

Интервью Анастасии Карпенко: смотрите видео онлайн

MamaRika тоже переживает кризис в отношениях

Артистка призналась, что у нее в отношениях с Сергеем Середой проблемы такого масштаба, которого не было за все девять лет, что они вместе.

Впоследствии певица дебютировала с новой песней "Кто-то уходит", через которую передала свои эмоции.

Позже она объяснила, что долгое время с мужем была очень сосредоточена на рутине и не уделяла достаточно внимания решению семейных конфликтов. Это и привело к кризису в их отношениях.

Исполнительница объяснила, что долгое время прикрывалась улыбкой и рассказывала, как будто все хорошо, а сейчас больше так не может. Ее любимый тоже устал, поэтому это повлияло на их брак.

У нас сейчас сложный период. Нас обоих заштирило и накрыло, в этом и проблема. Так бывает, когда люди очень уставшие. Раньше, когда одного колбасило, другой был на подстраховке. А тут так случилось, что коса на камень нашла – и мы оба сошли с дистанции,

– поделилась певица.