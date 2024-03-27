Євробачення-2024: стало відомо, під яким номером виступлять alyona alyona та Jerry Heil

Цьогорічний довгоочікуваний пісенний конкурс відбудеться у Мальме. Представниці України заспівають на сцені у першому півфіналі вже 7 травня. Водночас тепер організатори оголосили порядкові номери учасників Євробачення-2024.

Виявляється, всього 7 травня сцену запалять 18 представників різних країн. Першою виступить виконавиця з Кіпру Силія Капсіс з композицією Liar.

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Під яким номером виступлять alyona alyona та Jerry Heil

Українські співачки 7 травня виконають трек Teresa & Maria. Вони виступатимуть в першому півфіналі під номером 5. Перед дуетом на сцену також вийдуть представники Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії та Сполученого Королівства.

Що відомо про Євробачення-2024

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Переможця оголосять 11 травня у гранд-фіналі.

Швеція вже активно готується до Євробачення. Зокрема, в Мальме монтують сцени, працюють над програмами для гостей та музичними сюрпризами.

Квитки на пісенний конкурс теж надійшли у продаж, їхня ціна починається від 145 шведських крон (приблизно 510 гривень) і сягає 3 795 шведських крон (майже 13,5 тисяч гривень). Також доступні VIP-пакети, ціна яких удвічі перевищує стандартну вартість.

За ставками букмекерів наразі найбільше шансів на перемогу має Хорватія з піснею Rim Tim Tagi Dim. Другу позицію займає італійська співачка Анджеліна Манго, а трійку лідерів закривають представниці з України.

Країни Великої п'ятірки: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, та торішня переможниця Швеція, з'являться на сцені під час обох півфіналів, проте вони не мають порядкових номерів, бо автоматично проходять у фінал пісенного конкурсу.