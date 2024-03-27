Оказывается всего 7 мая сцену зажгут 18 представителей разных стран. Первой выступит исполнительница из Кипра Силия Капсис с композицией Liar.

Вас также может заинтересовать Надя Дорофеева поразила снимком топлес и заговорила о проблемах со здоровьем

Под каким номером выступят alyona alyona и Jerry Heil

Украинские певицы 7 мая исполнят трек Teresa & Maria. Они будут выступать в первом полуфинале под номером 5. Перед дуэтом на сцену также выйдут представители Кипра, Сербии, Литвы, Ирландии и Соединенного Королевства.

Для справки! Страны Большой пятерки: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, и прошлогодняя победительница Швеция, появятся на сцене во время обоих полуфиналов, однако они не имеют порядковых номеров, потому что автоматически проходят в финал песенного конкурса.

Что известно о Евровидении-2024