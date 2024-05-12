Після фіналу: alyona alyona та Jerry Heil закликали повернути полонених захисників "Азовсталі"

За результатами гранд-фіналу Євробачення-2024 переможцями стали представники Швейцарії Nemo. Водночас alyona alyona та Jerry Heil посіли почесне третє місце. Дівчата вкотре нагадали про важливість обміну військовополонених українців.

Дует виступив у фіналі конкурсу під номером 2, що ніяким чином не завадило здобути третє місце. Втім, артистки вчергове повідомили про важливу місію своєї участі в Євробаченні-2024.

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Про що нагадав дует під час Євробачення-2024

alyona alyona та Jerry Heil опублікували пост, де зазначили, що зробили все можливе, щоб нагадати всьому світові про військовополонених українців. Так, дівчата одягали на інтерв'ю футболки з написом Free Azovstal Defenders. Дует вкотре скористався можливістю розповісти іноземцям про страшні речі, які наразі відбуваються з військовополоненими.

Ми хочемо закликати всю світову спільноту зараз, коли максимально велика кількість уваги прикута до нас, зробити так, щоб військовополонених обміняли всіх на всіх. Щоб наші хлопці, дівчата, діти повернулися додому, отримали гідне лікування і гідний рівень життя. А найголовніше – вдячність від нас за все те, що вони пережили,

– розповів український дует.

Що відомо про виступ дуету на Євробаченні-2024