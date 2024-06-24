Усе просто, – Аліна Гросу зізналася, чому приховує свого чоловіка

Українська співачка Аліна Гросу протягом тривалого часу приховує особистість свого чоловіка. Водночас шанувальники вкотре поцікавилися в артистки її особистим життям, тому вона відповіла, чому не розкриває імені та прізвища коханого.

Днями виконавиця висловила бажання в майбутньому стати мамою. Вона разом з чоловіком вже думає про поповнення в родині.

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Аліна вирішила жартівливо прокоментувати бажання приховувати обранця. Гросу поділилася, що може легко розійтися з ним, і про це ніхто не дізнається з прихильників.

Так, артистка вкотре показала, що ще не готова розкривати подробиці особистого життя.

Усе просто. Я чому не розповідаю? Бо у випадку розставання, заміню його іншим, а ви й не здогадаєтеся,

– сказала виконавиця.



Аліна Гросу відповіла, чому приховує чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

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