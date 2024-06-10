Нещодавно Аліна поділилася, що в колишніх стосунках пережила зраду. За словами виконавиці, ексобранець розважався з іншими дівчатами під час відряджень.
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Гросу поділилася, що не хоче розкривати ім'я свого обранця через бажання тримати в таємниці своє особисте життя. Водночас артистка вважає, що кохання стосується тільки двох людей і не варто стороннім втручатися в нього. Ба більше, співачка хоче ще насолодитися таємничими стосунками.
Чому я нічого не хочу розповідати про нинішні стосунки, тому що минуле – це те, що було, сьогодення – воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним насолодитися. Мені здається, що кохання – воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших,
– зізналася виконавиця.
Аліна Гросу з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також Аліна висловила бажання в майбутньому стати мамою. Як розповіла артистка, вона вже думає з чоловіком про поповнення в родині.
Ми вже трохи задумаємося про діток, тому що чоловік їх дуже любить, також я люблю дітей. Чому б і ні? – відверто поділилася Гросу.
Аліна Гросу про стосунки: дивіться відео онлайн
Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу
- Восени минулого року артистка показала обручку на безіменному пальці правої руки, таким чином натякнувши на нові стосунки.
- Водночас подруга Аліни заявила, що коханий співачки є відомим в Україні, тому Гросу не хоче показувати його аудиторії. Згодом мережею почали ширитися кадри нібито з весілля виконавиці з її обранцем.
- Пізніше, інша подруга Гросу підтвердила блогеру Богдану Беспалову факт одруження співачки. Весільна церемонія відбулася на березі океану, у Лас-Веґасі. Серед присутніх були тільки найближчі люди.
- Втім, у юзерів виникла підозра, що новий чоловік Аліни – це її екскоханий Роман Полянський, який є відомим російським актором.
- Шанувальники співачки припустили, що вона живе окремо від свого чоловіка та їхні романтичні зустрічі проходять на "нейтральній території". У відповідь на це, Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоч і припускає факт того, що все може змінитися в майбутньому.