До мережі потрапили офіційні чорно-білі фото весілля 28-річної Аліни Гросу. На них артистка позує у білосніжній мереживній сукні, ніжно притиснувшись до свого нового коханого.
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Хто став новим чоловіком Аліни Гросу
Інформацію про друге заміжжя артистки анонімно підтвердила одна з подруг Аліни. Виявляється, обранцем Гросу став відомий і медійний в Україні чоловік, особу якого артистка не квапиться розсекречувати. Аліна хоче, аби він залишався в тіні. Саме тому на фото й не видно його обличчя.
"Аліна не хоче цим шлюбом робити чоловіка ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є "конкуренція". Він досить владний чоловік, вона теж з характером. Подружжя сперечається про те, хто буде головою сім’ї. Тож зараз Гросу не квапиться виводити його з тіні", – пояснила подруга співачки блогеру Богдану Беспалову.
Весільні фото Аліни Гросу / скріншот із відео YouTube-каналу BespalovMedia
Весільні фото Аліни Гросу / скріншот із відео YouTube-каналу BespalovMedia
Що відомо про особисте життя Аліни Гросу
- Першим чоловіком Аліни став московський бізнесмен Олександр Комков. Пара побралася влітку 2019-го, а взимку вже розлучилася.
- Другим обранцем Гросу був російський актор Роман Полянський, з яким вона розійшлася під час повномасштабного вторгнення.
- Про те, що серце співачки знову зайняте, стало відомо кілька тижнів тому, коли вона опублікувала фрагмент кліпу на композицію "Не туман", де останній кадр був весільним.