Про нареченого Аліни мало що відомо. Однак, деякі користувачі підозрюють, що це може бути її колишній Роман Полянський, який є відомим російським актором.

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Чи живе Гросу разом з чоловіком

Шанувальники співачки припустили, що вона живе окремо від свого чоловіка. І ба більше, їхні романтичні зустрічі проходять на "нейтральній території". Водночас Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоча припускає факт того, що все може змінитися в майбутньому. Однак, зараз вона підтримує консерватизм у шлюбі.

Як ви собі це уявляєте? Це сім'я вихідного дня, чи як? Я не уявляю такі стосунки взагалі. Це не моя історія. Можливо, щось колись зміниться, років через 40-50. Поки що я за стандартні, стабільні, консервативні стосунки. Не на нейтральній території,

– прокоментувала співачка.



Аліна Гросу все ж живе разом з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки

Що відомо про другий шлюб Гросу