Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової Klavdia Petrivna
Джерело:Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу відповіла, що вона не ховається під образом Klavdia Petrivna. Натомість зірка назвала справжнє ім'я інкогніто-виконавиці.
Співачка Klavdia Petrivna не називає свого справжнього імені. Тому у фанів чимало припущень, хто може ховатись під її образом. Серед варіантів з'явилось навіть ім'я Аліни Гросу, тож у співачки запитали про те, чи не вона часом – та сама Klavdia Petrivna.
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Аліна Гросу назвала ім'я Klavdia Petrivna
Артистка відповіла на коментар підписниці та розкрила справжнє ім'я Klavdia Petrivna. Аліна Гросу каже, що її звати Соломія. Водночас співачка не розуміє, чому її заслужену славу зараз забирають інші. Можливо, вона натякнула на Машу Кондратенко, яка загадково коментує причетність до Klavdia Petrivna.
Соломія. Але я вам нічого не казала. Насправді вже багато хто знає. Прекрасна дівчинка, але мені шкода, що зараз багато її заслуженої слави забирають інші…
– написала Аліна Гросу.
Хто ще розкрив ім'я Klavdia Petrivna
- Днями музичний блогер Макс Нагорняк також розповів, що Klavdia Petrivna насправді – це Соломія Опришко. Він знає це не тільки через джерела, але й тому, що сам спілкувався з виконавицею.
- Макс Нагорняк додав, що дівчина "спалила" свою особистість ще до того, як підписала контракт з лейблом NEBO Music. Але блогера вражає те, як їхні люди досі горять бажанням дізнатися про неї більше.
- Тепер цікаво, чи планує Klavdia Petrivna розкривати усі карти на своєму першому сольному концерті. Співачка виступить у Палаці Спорту в Києві. Продаж квитків стартував 24 квітня, перші 1000 штук розкупили за рекордно швидкий час – 22 хвилини.