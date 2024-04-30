Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової Klavdia Petrivna

Співачка Аліна Гросу відповіла, що вона не ховається під образом Klavdia Petrivna. Натомість зірка назвала справжнє ім'я інкогніто-виконавиці.

Співачка Klavdia Petrivna не називає свого справжнього імені. Тому у фанів чимало припущень, хто може ховатись під її образом. Серед варіантів з'явилось навіть ім'я Аліни Гросу, тож у співачки запитали про те, чи не вона часом – та сама Klavdia Petrivna.

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Аліна Гросу назвала ім'я Klavdia Petrivna

Артистка відповіла на коментар підписниці та розкрила справжнє ім'я Klavdia Petrivna. Аліна Гросу каже, що її звати Соломія. Водночас співачка не розуміє, чому її заслужену славу зараз забирають інші. Можливо, вона натякнула на Машу Кондратенко, яка загадково коментує причетність до Klavdia Petrivna.

Соломія. Але я вам нічого не казала. Насправді вже багато хто знає. Прекрасна дівчинка, але мені шкода, що зараз багато її заслуженої слави забирають інші…

– написала Аліна Гросу.

Аліна Гросу назвала ім'я Klavdia Petrivna / Скриншот з тіктоку Аліни Гросу

Хто ще розкрив ім'я Klavdia Petrivna