У мережі поширюють припущення про те, що під образом Klavdia Petrivna ховається співачка й акторка Маша Кондратенко. У дівчини схожий тембр голосу, до того ж вона кілька разів натякала на свою причетність до проєкту.
Цікаво Я сам спілкувався з нею, – блогер Нагорняк сказав, хто ховається за образом Klavdia Petrivna
Маша Кондратенко відповіла, чи справді вона – Klavdia Petrivna
У нещодавньому інтерв'ю Маша Кондратенко прокоментувала чутки. Але не стала прямо відповідати на запитання.
Я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я поки що, знаєте, така – буду тримати загадку,
– сказала співачка.
Чому запідозрили, що Маша Кондратенко – це Klavdia Petrivna
- Минулого року Klavdia Petrivna перемогла у номінації "Дебют року" на премії "Золота Зоря Лірум". Отримувати нагороду вийшла саме Маша Кондратенко, після чого у мережі розлетілися чутки.
- Кондратенко одягнула чорне вбрання та капелюшок, що нагадало образ Klavdia Petrivna. Доказом для прихильників зірки стало й те, що артистка раніше переспівувала один з хітів загадкової співачки.
- Та найбільш імовірно, що все це було піар-ходом та черговою можливістю приховати справжнє обличчя Klavdia Petrivna.