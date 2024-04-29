У мережі поширюють припущення про те, що під образом Klavdia Petrivna ховається співачка й акторка Маша Кондратенко. У дівчини схожий тембр голосу, до того ж вона кілька разів натякала на свою причетність до проєкту.

Цікаво Я сам спілкувався з нею, – блогер Нагорняк сказав, хто ховається за образом Klavdia Petrivna

Маша Кондратенко відповіла, чи справді вона – Klavdia Petrivna

У нещодавньому інтерв'ю Маша Кондратенко прокоментувала чутки. Але не стала прямо відповідати на запитання.

Я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я поки що, знаєте, така – буду тримати загадку,

– сказала співачка.

Чому запідозрили, що Маша Кондратенко – це Klavdia Petrivna