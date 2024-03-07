Як Джейсон Стейтем, – Бадоєв розповів, як Макс Барських "дав ляпаса" всьому російському режиму
Джерело:В гостях у Гордона
Продюсер і режисер Алан Бадоєв висловився про свого підопічного Макса Барських. Він зізнався, що не очікував його чіткої позиції та дій на початку повномасштабної війни.
Алан Бадоєв почав працювати з Максом Барських з 2009 року. Тоді він зрозумів, що це дуже талановитий артист, у якого є можливості для подальшого розвитку. Водночас режисер не очікував, як Барських як уразлива людина поведеться після 24 лютого.
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Як Барських дав ляпаса Росії
Макс Барських – його в Росії не люблять, і люблять теж. Все що сталося з Максом, це ляпас всьому російському шоубізнесу, режиму. Ніхто не думав, що він так поведеться. Чесно кажучи, навіть я не думав. Він записав перше відеозвернення, коли я спав. Це було його внутрішнє. Людина, яка не веде в принципі соціальні мережі,
– поділився Алан Бадоєв.
Продюсер розповів, що за два роки повномасштабного вторгнення росіяни крадуть пісні Макса Барських, переробляють його слова чи музику. Все тому, що у перші тижні співак видалив треки з російських майданчиків.
"Війна скинула всі маски. Виявився характер зі сталевими яйцями. Не було б Макса, не знаю, де б я був і куди б мене занесло. Він проявив себе як Джейсон Стейтем. Я ніколи в житті не думав, що цей субтильний двометровий хлопець може так жорстко і конкретно поводитися", – зауважив режисер.
Алан Бадоєв і Макс Барських / Фото з інстаграму Алана Бадоєва
Про кого Бадоєв висловився у новому інтерв'ю
- Алан Бадоєв також висловився про колишню дружину Жанну, яка продовжує працювати для російського пропагандистського телебачення. Режисер каже, що не може дати конкретний коментар, бо і сам ще не спілкувався з нею щодо війни. Він не хоче починати цю розмову першим.
- На думку Алана Бадоєва, артисти-зрадники не вірять у себе, а слухають лише вождя. Режисер вважає, що вони більше ніде непотрібні, крім Росії, і це найнеприємніше слово, яке він може застосувати щодо них.