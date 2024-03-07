У перші місяці війни Жанна зробила банальний допис про "мир у всьому мирі" й далі продовжила працювати на Росію. Наразі відомо, що вона стала ведучою російського проєкту "Лучше всех" на пропагандистському "Первом канале".

До слова Алан Бадоєв висловився про Повалій, Лорак та інших зрадників і зізнався, де бачить їхнє майбутнє

Які зараз стосунки в Алана і Жанни Бадоєвих

Спочатку Алан Бадоєв захищав дружину. Стверджував, що вона сама все пояснить, коли настане час. А сам він не хоче нічого казати, аби не стати здобиччю для хейтерів. Та, схоже, режисер вирішив розставити всі крапки над "і" в історії щодо політичної позиції своєї ексдружини.

Як зазначив Бадоєв, він нічого не може коментувати, оскільки вони ще не говорили. Мовляв, якщо Жанна поцікавиться його думкою щодо своєї позиції, тоді він розпочне діалог. Але сам не буде перетинати цей кордон.

Нічого не можу прокоментувати, з нею не було ще розмови. Можливо, у мене не вистачає поки що сил поставити це запитання. У будь-якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка, а за її вибір життєвий, якщо вона мене запитає, я завжди з нею поговорю. Думаю, не захоче, але це її життя і без стуку туди я не заходжу,

– чітко пояснив свою позицію режисер.

Інтерв'ю Алана Бадоєва Дмитру Гордону: дивитися онлайн

Що відомо про шлюб Жанни й Алана Бадоєвих