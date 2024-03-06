Відповідь кліпмейкера виявилась доволі очевидною. Він переконаний, що артисти-зрадники цікавлять лише Росію та Z-патріотів. Водночас Алан вважає, що вони могли б стати вільними.
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Що Бадоєв думає про артистів-зрадників
Він переконаний, що ані Повалій, ані Ані Лорак, ані інші російська зірки, більше ніде не потрібні, окрім країни-терористки.
Насправді вони не вірять у себе. Якби хтось із них повірив, що "я цікавий десь, окрім цього засрання руського", тоді вони були б вільнішими. А вони вірять вождю. Але кому вони потрібні? Нехай їм це буде найнеприємнішим сказаним моїм словом. Нікому вони не потрібні,
– наголосив режисер.
Інтерв'ю з Аланом Бадоєвим: дивіться відео онлайн
Алан Бадоєв раніше й сам активно працював в Росії
- Режисер співпрацював з російськими знаменитостями, називаючи їх друзями, а не просто клієнтами.
Немає нічого в цьому житті, немає жодної людини, немає жодного закону, жодної думки, яка б могла мене змусити соромитися спілкування з моїми друзями, колегами, людьми, якими я можу захоплюватися… Немає закону, і немає думки для мене, яка могла б повпливати на моє бажання чи небажання працювати в Росії, з російськими артистами. Я сам собі господар,
– говорив Бадоєв.
- Водночас повномасштабне вторгнення Росії в Україну дуже змінило кліпмейкера.
- Після 24 лютого 2022 року він заявив, що не хоче мати нічого спільного зі зрадниками й розкаявся, визнавши, що розмивав кордони між Україною та Росією. Водночас тепер Алан Бадоєв хоче будувати культурну стіну, яка розповідала б, наскільки ми з росіянами різні.