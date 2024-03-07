Народна улюблениця відкрито не засудила росіян за війну, яку вони розпочали. Інколи вона реагує на терористичні акти, які вчиняє Росія, але за 2 роки жодного чіткого висловлювання проти війни від Софії Ротару так і не прозвучало.

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Бадоєв припустив, чи висловиться Ротару проти війни

Алан Бадоєв поділився своїми думками щодо позиції Ротару та відверто сказав, як ставиться до неї.

Та й не буде від неї вже ніяких заяв. Деякі кумири перестають для тебе бути кумирами. І не тому, що ти їх засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорювати Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки теж собі не дозволю. Ба більше, чи буду я із захопленням слухати цю музику? Трохи магії та сили в ній втратилося,

– сказав режисер.

Режисер також додав, що Софія Михайлівна залишилася в "тій епосі" і до нової вже не перейде.

Софія Михайлівна залишилася в тій епосі. Вона не перейшла в нову епоху й уже не перейде. Вона все ж таки звідти, розумієте? І таких людей дуже багато – великих, чудових людей, але 50% їхньої суті – це Росія. У будь-якому випадку,

— підсумував Бадоєв.

За словами Алана, є такі артисти, про яких він вже не згадує в побуті. А зараз його щоденний побут - боротьба України за виживання.

Що відомо про громадянську позицію Софію Ротару