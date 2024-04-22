До повномасштабного вторгнення вона заробляла в місяць понад 100 тисяч. Водночас зараз це змінилося.

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Скільки заробляє Ірина Кудашова

Блогерка зізналася, що зараз мало заробляє, бо два роки жила в Польщі й не брала реклами. Це було пов'язано з тим, що рекламодавці не були зацікавлені в її контенті, поки вона перебувала за межами України. Однак тепер вона повертається до блогерської діяльності.

Я з початку року в Україні й потроху бренди починають повертатися і замовляти рекламу,

– розповіла інфлюенсерка.

За словами Ірини, вартість її сторіс починається від 350, а пости коштують приблизно 1200 доларів.

Водночас дівчина наголосила, що більше хоче розвиватися саме в акторстві.

Інтерв'ю з Іриною Кудашовою: дивіться відео онлайн

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