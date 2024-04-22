До повномасштабного вторгнення вона заробляла в місяць понад 100 тисяч. Водночас зараз це змінилося.

Не пропустіть Що з нашою країною не так, – заплакана дружина Віктора Павліка відповіла на хейт її сина

Скільки заробляє Ірина Кудашова

Блогерка зізналася, що зараз мало заробляє, бо два роки жила в Польщі й не брала реклами. Це було пов'язано з тим, що рекламодавці не були зацікавлені в її контенті, поки вона перебувала за межами України. Однак тепер вона повертається до блогерської діяльності.

Я з початку року в Україні й потроху бренди починають повертатися і замовляти рекламу,
– розповіла інфлюенсерка.

За словами Ірини, вартість її сторіс починається від 350, а пости коштують приблизно 1200 доларів.

Водночас дівчина наголосила, що більше хоче розвиватися саме в акторстві.

Інтерв'ю з Іриною Кудашовою: дивіться відео онлайн

Скільки заробляють інші знаменитості

  • Блогерка Даша Майорова заробляє близько 3 тисячі доларів у місяць і розповіла, що сплачує 100 тисяч гривень податків кожні три місяці.
  • Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна зазначила, що ніколи не мала фіксованої зарплати, а її дохід завжди залежав від кількості зйомок, в яких вона брала участь. Також актриса отримує прибуток від рекламних інтеграцій. Так, загалом їй вдається заробляти близько 40 тисяч гривень на місяць.
  • Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, поділилася, що її основним джерелом доходу є рекламні інтеграції в інстаграмі. У місяць вона заробляє приблизно 7 тисяч доларів, але хоче ще більше розвиватися.