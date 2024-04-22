До повномасштабного вторгнення вона заробляла в місяць понад 100 тисяч. Водночас зараз це змінилося.
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Скільки заробляє Ірина Кудашова
Блогерка зізналася, що зараз мало заробляє, бо два роки жила в Польщі й не брала реклами. Це було пов'язано з тим, що рекламодавці не були зацікавлені в її контенті, поки вона перебувала за межами України. Однак тепер вона повертається до блогерської діяльності.
Я з початку року в Україні й потроху бренди починають повертатися і замовляти рекламу,
– розповіла інфлюенсерка.
За словами Ірини, вартість її сторіс починається від 350, а пости коштують приблизно 1200 доларів.
Водночас дівчина наголосила, що більше хоче розвиватися саме в акторстві.
Інтерв'ю з Іриною Кудашовою: дивіться відео онлайн
Скільки заробляють інші знаменитості
- Блогерка Даша Майорова заробляє близько 3 тисячі доларів у місяць і розповіла, що сплачує 100 тисяч гривень податків кожні три місяці.
- Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна зазначила, що ніколи не мала фіксованої зарплати, а її дохід завжди залежав від кількості зйомок, в яких вона брала участь. Також актриса отримує прибуток від рекламних інтеграцій. Так, загалом їй вдається заробляти близько 40 тисяч гривень на місяць.
- Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, поділилася, що її основним джерелом доходу є рекламні інтеграції в інстаграмі. У місяць вона заробляє приблизно 7 тисяч доларів, але хоче ще більше розвиватися.